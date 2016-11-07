شرطة الشارقة تنفي وجود حلوى مخدرة بالدولة

نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، صحة وجود أي نوع من المواد المخدرة المغلفة على هيئة قطع حلوى ويروج لها تحت أسماء متعددة ومختلفة مثل سبايس والعديد من الأسماء الأخرى ، وفق الصور التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي ، وما رافقها من مزاعم بشأن وجود هذه المواد وانتشارها في الدولة .

وحذر العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية أفراد الجمهور من خطورة ترويج مثل هذه الصور وإثارة القلق بين أفراد المجتمع من خلال نشر الشائعات حول وجود مثل هذه المواد ، و عدم تداول الأخبار قبل التأكد من صحتها تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكدت العقيد بيات على اليقظة التامة لأجهزة مكافحة المخدرات بالدولة ، ومتابعتها لكل صغيرة وكبيرة بشأن دخول أو وجود أي مواد مخدرة أو محظوره ومنع وصولها أو انتشارها .

ودعا مدير عام العمليات الشرطية أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية إلى المسارعة في الإبلاغ في حالة ضبط أي نوع من تلك المواد أو اي مادة أخرى يشتبه بها لأتخاذ الإجراءات الازمة نحو منع انتشارها .

ويأتي هذا التحذير في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى توعية الشباب من مغبة الإنصياع للمسميات التي يستخدمها المروجون في الترويج لها وأنها مواد مجرمة وفق المواد 41 و 39و40 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.