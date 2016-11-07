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إحباط تهريب 10 أطنان سكر وضبط محطة وقود تبيع بأزيد من التسعيرة بالبحيرة

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إحباط تهريب 10 أطنان سكر وضبط محطة وقود تبيع بأزيد من التسعيرة بالبحيرة إحباط تهريب 10 أطنان سكر وضبط محطة وقود تبيع بأزيد من التسعيرة بالبحيرة

 

سكر – ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، من إحباط تهريب 10 أطنان سكر، وضبط محطة وقود تبيع أزيد من التسعيرة بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات بالاشتراك مع مباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى من ضبط “تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى” لقيامه بتجميع مقررات وسلع تموينية مدعمة والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية لإعادة بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط 530ر10 طن سكر تموينى وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى لقيامه بتجميع مقررات وسلع تموينية مدعمة والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط 276 زجاجة زيت تموينى وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود سيارات اللواء لبيعه بنزين80 بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط كميه وقدرها 20 لتر بنزين 80 وتحرر المحضر اللازم .

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أونا

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