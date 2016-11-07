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وصول 260 سائح من جنسيات مختلفة لموانيء شرم الشيخ وسفاجا

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وصول 260 سائح من جنسيات مختلفة لموانيء شرم الشيخ وسفاجا وصول 260 سائح من جنسيات مختلفة لموانيء شرم الشيخ وسفاجا

موانيء شرم الشيخ و سفاجا (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن ميناء شرم الشيخ استقبل، صباح اليوم الإثنين، السفينة الشراعية SILVER CLUD و على متنها 176 سائح من جنسيات مختلفة و 214 طاقم قادمة من ميناء بورسعيد حيث يبلغ طول السفينة 151 متر و عرضها 20 متر و غاطس 20.40 متر و ترفع علم بهاما.

و يستعد السياح لعمل رحلات داخلية بمدينة شرم الشيخ لزيارة مناطق راس محمد و سانت كاترين و دهب و كامب حبيبة و نويبع نبق و وادى مندر و خليج نعمة و الاستمتاع بالرياضات المائية و الغوص و سياحة السفارى و الاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء و زيارة مدينتى القاهرة و الاقصر.

على جانب اخر ، شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الشراعية STAR CLIPPER و على متنها 84 سائح من جنسيات اوربية و امريكية و 70 طاقم قادمة من ميناء شرم الشيخ وصول نهائى فى ختام جولتها السياحية بالموانى المصرية حيث يتم انزال الركاب لزيارة مناطق الاقصر و اسوان و مدينة القاهرة و تغادر السفينة بدون ركاب.

و اكد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى و كافة الجهات العاملة بموانى الهيئة بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش و جالجمارك و الجوازات.

والتأكيد على التوكيلات و الشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم

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