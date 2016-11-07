وصول 260 سائح من جنسيات مختلفة لموانيء شرم الشيخ وسفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن ميناء شرم الشيخ استقبل، صباح اليوم الإثنين، السفينة الشراعية SILVER CLUD و على متنها 176 سائح من جنسيات مختلفة و 214 طاقم قادمة من ميناء بورسعيد حيث يبلغ طول السفينة 151 متر و عرضها 20 متر و غاطس 20.40 متر و ترفع علم بهاما.

و يستعد السياح لعمل رحلات داخلية بمدينة شرم الشيخ لزيارة مناطق راس محمد و سانت كاترين و دهب و كامب حبيبة و نويبع نبق و وادى مندر و خليج نعمة و الاستمتاع بالرياضات المائية و رياضة الغوص و سياحة السفارى و الاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء و زيارة مدينتى القاهرة و الاقصر.

على جانب اخر ، شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الشراعية STAR CLIPPER و على متنها 84 سائح من جنسيات اوربية و امريكية و 70 طاقم قادمة من ميناء شرم الشيخ وصول نهائى فى ختام جولتها السياحية بالموانى المصرية حيث يتم انزال الركاب لزيارة مناطق الاقصر و اسوان و مدينة القاهرة و تغادر السفينة بدون ركاب.

و اكد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى و كافة الجهات العاملة بموانى الهيئة بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش و جالجمارك و الجوازات.

والتأكيد على التوكيلات و الشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم