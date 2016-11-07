«أمن دمياط» يتابع تنفيذ تعريفة الأجرة الجديدة ويحذر بسحب تراخيص المخالفين

مراسل«ONA»:

واصل رجال مرور دمياط، التواجد صباح اليوم الاثنين، أمام المواقف العامة لمتابعة تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة طبقا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

كما شن رجال الأمن بمدينة السرو بدمياط برئاسة العميد أيمن النفراوى مأمور قسم شرطة مدينة السرو، حملة على مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة.

وأكد مأمور القسم أن أجرة التوك توك لا تزيد عن جنيهين فقط داخل المدينة.

وأضاف، أن أى سائق غير ملتزم بالتعريفة الجديدة سيتم تحرير محضر ضده وسحب الترخيص، جاء ذلك استجابة لأهالى مدينة السرو بسبب زيادة تعريفة الأجرة واستغلال سائقى التوك توك.