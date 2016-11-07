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فرقة تدخل سريع لمواجهة تعطيل الانتخابات الأمريكية

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فرقة تدخل سريع لمواجهة تعطيل الانتخابات الأمريكية فرقة تدخل سريع لمواجهة تعطيل الانتخابات الأمريكية

ارشيفية

وضعت السلطات الأمريكية محترفي الأمن الإلكتروني على أهبة الاستعداد لتعقب ومنع أي شخص يحاول القيام بهجمات إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” أن السلطات وضعت فرقة تدخل سريع إلكترونية لمواجهة أي تعطيل في الانتخابات وتتكون تلك الفرقة من أفضل الأسماء المعروفة في مجال الأمن الإلكتروني والتشفير وأمن الشبكات.

وستكون تلك الفرقة جاهزة للعمل ومنتشرة في مختلف أنحاء البلاد مع بداية غد الثلاثاء في سبيل مساعدة السلطات فيما إذا حصل أي أمر خارج نطاق السيطرة أثناء أو بعد الانتخابات.

من جانبها شكلت ولاية إنديانا غرفة حرب إلكترونية للانتخابات واستعد موظفو تحالف “حماية الانتخابات” غير الحزبي للإجابة على أسئلة المواطنين عبر الخطوط الساخنة في العاصمة واشنطن و26 ولاية.

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أونا

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