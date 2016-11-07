ضبط عامل بسوهاج لتعديه على محصل كهرباء بالضرب والاستيلاء على الفواتير

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من ضبط عامل هارب من أحكام قضائية عقب قيامه بالتعدى بالضرب على محصل كهرباء دون إحداث إصابات به والاستيلاء منه على إيصالات تحصيل الكهرباء عهدته.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بتقدم محصل كهرباء ببلاغ يتهم فيه عامل بالتعدى عليه بالضرب أثناء تأدية عمله.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية قيام “ناصر . خ . ت . ش” 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدى على “محمد . ع . م . ح” 32 سنة محصل كهرباء ويقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز بالضرب دون حدوث إصابات أثناء قيامه بتحصيل قيمة فواتير الكهرباء والاستيلاء منه على عدد من إيصالات الكهرباء عهدته، بضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وبالكشف عن المعلومات المسجلة للمشكو فى حقه تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضيتين رقم 2732 / 2014 جنح المركز “ضرب” حصر 1909 / 2014 جزئى غيابياً حبس شهر وكفالة 20 جنيهاً، و1867 / 2016 جنح المركز “استيلاء على تموين” حصر 2194 / 2016 جزئى غيابياً حبس شهر وكفالة 100 جنيه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5858 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة .