«أرامكو» أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية «لحين إشعار آخر»

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول لوكالة أنباء رويترز ، الاثنين، إن شركة أرامكو الحكومية السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- أبلغت الهيئة منذ أكتوبر الماضي، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية «لحين إشعار آخر».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء «رويترز»، ردا على سؤال بشأن توقف أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل: «لم يعطوا لنا سببا، وأبلغوا الهيئة فقط بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر».

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول: «طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر».