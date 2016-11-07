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«الضيافة الجوية» تشكر «السيسي» على المعاش الاستثنائي لضحايا طائرة باريس

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الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

تقدمت النقابة العامة للضيافة الجوية، بخطاب شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته لخطابها بشأن استخراج شهادات الوفاة لضحايا حادث رحلة للطيران رقم (804)، والتي كانت قادمة من فرنسا وسقطت في البحر المتوسط.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية – وفقًا للبيان الصادرعن النقابة اليوم الإثنين – تعليماته إلى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بشأن استخراج الشهادات، فضلًا عن إصدار خطاب آخر لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بإصدار معاش استثنائي لأهالي ضحايا الطائرة المصريين جميعًا، وليس طاقم الطائرة فقط.

وأكدت النقابة، أن وزير العدل شكل لجنة خاصة لاستخراج شهادات الوفاة، وتم الانتهاء من استخراجها هي وإعلان الوراثة في أقل من أسبوع.

وأضاف البيان الصادر عن النقابة، أن شكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة لصرف معاش استثنائي لكل المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، ومازالت اللجنة لم تنتهي من عملها حتي الآن.

 

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