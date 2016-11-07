موسكو تصف اتهامات «هيومن رايتس» بالتضليل الإعلامي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن اتهامات منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان في العالم لروسيا بقصف مدرسة بمحافظة إدلب السورية ليست إلا تضليلا إعلاميا جديدا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث الرسمي اللواء إيجور كوناشينكوف قوله إن “توجيه المنظمة الحقوقية بعد أكثر من أسبوع اتهامات لروسيا باقترافها جريمة حرب وتقديمها أدلة واهية باعتمادها على بعض المكالمات الهاتفية ل7 مصابين، يعتبر تضليلا إعلاميا جديدا”.

كان صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” قد أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي، عن تعرض مدرسة في بلدة حاس بمحافظة إدلب السورية لقصف جوي، أدى إلى مقتل 22 طفلا و6 مدرسين.