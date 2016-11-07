«اجتماع حرب في الرئاسة ومكاسب البورصة».. الأبرز في صحف الإثنين

اهتمت الصحف الصادرة، صباح اليوم الاثنين، بعدد من الموضوعات على رأسها خطة من الدولة للقضاء على الفساد وحماية محدودي الدخل، والإقبال على شراء شهادات الاستثمار الجديدة بالبنوك، ورئاسة الوزراء تنفي تسريح مليونى موظف بالدولة، ومصر تطلق حملة دولية لعودة السياحة من بورصة لندن، البورصة تربح 30 مليار جنيه في صعود تاريخى لأول مرة، ومصر تحتل المركز رقم 117 عالميا في الرفاهية، وثبات أسعار الكهرباء للمستهلك، وثبات أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ووزير التموين يؤكد التزام الدولة بدعم رغيف الخبز، والأمن يكشف هوية منفذى محاولة اغتيال قاضى مرسى.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

> - الرئيس يجتمع بإسماعيل و5 وزراء ورئيسي المخابرات والرقابة الإدارية ..

> - ويعلن: الحرب على الفساد بأجهزة الدولة والمحليات

> - التخفيف عن محدودي الدخل.. والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات.

وقالت صحيفة الأهرام

> - تكثيف الرقابة التموينية والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية

> - الرئيس: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن محدودى الدخل

> عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت صحيفة الأخبار

> - الرئيس يكلف الحكومة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية لصالح محدودي الدخل

> - السيسي: محاربة الفساد بكل حزم في الجهاز الإداري والمحليات

> أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من آثار القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

> وشدد الرئيس السيسي على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في ملف مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وقالت صحيفة المصرى اليوم

> - اجتماع حرب في الرئاسة لمواجهة الفساد وآثار التعويم

> - السيسى:زيادة تأمين المنشآت الحيوية.. ورفع درجة اليقظة بجميع الأجهزة

> - مصادر: توقيع قرض الصندوق خلال أيام.. والحكومة تدرس فرض ضرائب تصاعدية

> قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول جهود جهات الرقابة في مكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازنة للنقد الأجنبى، فضلا عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عقد الأسبوع الماضى.

> الإقبال على شراء شهادات الاستثمار الجديدة بالبنوك

وقالت صحيفة الأهرام

> - زحام بالبنوك لشراء شهادات الاستثمار الجديدة

> - رفع حدود سحب بطاقات الائتمان وانحسار مشكلة ال دولار

> شهدت فروع البنوك العامة إقبالاً كبيراً منذ اللحظات الأولى للتعامل أمس، حيث توافد الأفراد على شراء شهادات الاستثمار الجديدة التي أصدرتها البنوك بعد قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة، بما يعادل 3%.

> وبلغت قيمة بيع الشهادات للمواطنين أمس في بنكى مصر والقاهرة نحو 4٫5 مليار جنيه، كما بلغت قيمة تنازلات المواطنين عن الدولار في البنكين نحو 8.1 مليون دولار مصر تطلق حملة دولية لعودة السياحة من بورصة لندن

وقالت صحيفة الأخبار

> - وصول 8 آلاف سائح من جنسيات مختلفة إلى الغردقة

> تنطلق اليوم فعاليات بورصة لندن للسياحة والتي تعد ثاني أكبر فعالية سياحية في العالم، وتأتي البورصة في بداية الموسم السياحي لتصبح فرصة لعقد صفقات الموسم الجديد، حيث يشارك في دورة هذا العام عارضون من 150 دولة وحوالي 20 وزير سياحة. وتشارك مصر بوفد يرأسه يحيي راشد وزير السياحة وعدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص من بينهم هشام الدميري رئيس هيئة التنشيط وأميمة الحسيني المستشار الإعلامي للوزير ورشا العزايزي المستشار السياحي في لندن.

> البورصة تربح 30 مليار جنيه في صعود تاريخى لأول مرة

وقالت صحيفة الأخبار

> - بلومبرج الأمريكية: تفاؤل بتحرير سعر الصرف واقتراب حصول مصر على قرض صندوق النقد

> حققت البورصة أمس أكبر مكسب يومى لأول مرة في تاريخها حيث بلغت أرباحها 30 مليار جنيه ومع انتهاء تعاملات الأمس وصلت البورصة إلى أعلى مستوياتها منذ 19 شهرا مضت وسط تفاؤل المستثمرين بقرار تحرير سعر الصرف واقتراب مصر من الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى .

كانت أكبر المكاسب التي سجلتها البورصة قد بلغت 22.7 مليار جنيه بعد الإطاحة بالإخوان عام 2013، أما ثانى المكاسب كانت عام 2015 وبلغت 20 مليار جنيه بعد تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية .

> رئاسة الوزراء تنفي تسريح مليونى موظف بالدولة

وقالت صحيفة الأهرام

> - رئاسة الوزراء: لا تسريح لمليونى موظف بالدولة

> جدد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، تأكيد عدم صحة الأخبار الكاذبة التي أعيد تداولها ببعض المواقع الإلكترونية، بشأن تسريح مليونى موظف،وذلك ضمن شروط صندوق النقد الدولي، مطالبا جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.

> وأضاف أن قانون الخدمة المدنية، الذي تم اعتماده أخيرا، يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وقالت المصري اليوم

> - أوغندا وليسوتو وبنجلاديش وجيبوتى تسبق القاهرة

> - مصر رقم 117 عالميا في الرفاهية

> - ورابع أسوأ دولة في الحرية الشخصية

> حلت مصر في المركز ال 12 عربيا وال 117 عالميا من أصل 149 دولة في مؤشر الرفاهية لعام 2016 الصادر عن معهد ليجاتوم البريطانى، متراجعة 6 مراكز عن العام الماضى الذي احتلت فيه المرتبة 110 دوليا، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيا و41 عالمياً تلتها قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت ثم السعودية .

> ثبات أسعار الكهرباء للمستهلك

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان

> - شاكر يؤكد: لا زيادة في أسعار الكهرباء للمستهلك.. ونتحمل تداعيات العملة والوقود

> أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للمستهلكين رغم القرارين وما ترتب عليهما من أعباء كبيرة ترفع الدعم المقدم من الدولة البالغ حاليا 29 مليار جنيه ونجاح القطاع في توفير حوالي 21 مليار جنيه من الدعم ببرنامج تدرج فيه شرائح الاستهلاك.

> ثبات أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وقالت صحيفة الشروق

> - مصادر:إرجاء زيادة تذكرة المترو إلى يناير

> - فارق أسعار الوقود قد يضطر الحكومة إلى رفع قيمة التذكرة لجنيهين مؤقتًا لحين تركيب الماكينات الجديدة

> قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل إن الحكومة ستبحث موعد زيادة تذكرة مترو الأنفاق، وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على المترو والسكة الحديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، حيث سيتم النظر في تعويض فارق الأسعار دون زيادتها بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى استثناء طلاب المدارس والجامعات ومحدودى الدخل والمصابين ببعض الأمراض المزمنة من الزيادة المتوقعة.

وقالت صحيفة الشروق

> - الحكومة للجنة الطاقة بالبرلمان.. نستهدف التحول إلى الدعم النقدى

> - نواب ينتقدون رفع أسعار الوقود.. ومطالبات بمنظومة واضحة لضبط الأسواق

> - الدولار يتجاوز ال 16 جنيها في البنوك.. وإقبال محدود على شركات الصرافة

> دافعت الحكومة عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة خصوصا رفع أسعار الوقود .

> وأكد المستشار مجدى المعجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، أمام لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف التحول عن الدعم النقدى في وقت ارتفع فيه سعر بيع الدولار

وقالت صحيفة الأخبار

- مصيلحى: ملتزمون بدعم رغيف الخبز والدولة تتحمل زيادة أسعار الغاز والسولار للمخابز

> - بدء تنقية البطاقات التموينية وحذف 20 مليون مواطن غير مستحق

> أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين وعدم تأثرها بعد قرارات الوقود وتحرير سعر الصرف، وتتضمن الإجراءات التزام الوزارة بإنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطن على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وقال إن الدولة ستتحمل تكاليف الإنتاج الإضافية لضمان ثبات سعره وأنها ستقوم بتحمل الزيادة في أسعار الغاز والسولار لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات.

> الأمن يكشف هوية منفذى محاولة اغتيال قاضى مرسى

وقالت صحيفة الشروق

> توصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى معلومات مهمة ستقودها للقبض على المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى .

وأفادت تحريات الأمن بأن أحد المنفذين للجريمة هارب من حكم قضائى بالسجن المؤبد في اقتحام قسم المطرية، كما أنه اشترك في عدة عمليات إرهابية كاقتحام قسم حدائق القبة.

أ ش أ