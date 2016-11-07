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أوبك: المنظمة ملتزمة باتفاق الجزائر حول الإنتاج

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أوبك: المنظمة ملتزمة باتفاق الجزائر حول الإنتاج أوبك: المنظمة ملتزمة باتفاق الجزائر حول الإنتاج

ارشيفية

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الاثنين، إن المنظمة ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر أيلول لخفض إنتاج النفط.

وأضاف باركيندو في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي، أن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع مشاركة روسيا غير العضو في المنظمة في خفض الإنتاج أو تثبيته قال الأمين العام “روسيا معنا، لن أكشف عن تفاصيل”.

والتقى مسؤولو أوبك في فيينا الشهر الماضي، لوضع تفاصيل خطة الجزائر الرامية إلى خفض الإنتاج لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق. ويعقد الاجتماع التالي لوزراء أوبك في الثلاثين من نوفمبر.

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