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«الإسكان»: 76 وحدة متبقية بـ«الرحاب».. والحجز مستمر حتى 1ديسمبر

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«الإسكان»: 76 وحدة متبقية بـ«الرحاب».. والحجز مستمر حتى 1ديسمبر «الإسكان»: 76 وحدة متبقية بـ«الرحاب».. والحجز مستمر حتى 1ديسمبر

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الوحدات التي تم بيعها  حتى الآن في مشروعي مدينتي والرحاب، وصل إلى 1412  وحدة بمشروع الرحاب، من إجمالي 1488 وحدة مطروحة، ولم يتبق سوى 76 وحدة، فيما تم بيع 1477 وحدة بمشروع مدينتي، من إجمالي 3912 وحدة تم طرحها.

وقال مدبولي - بالنسبة لمن يرغب في الشراء بمشروع مدينتي – يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، الكائن في 26 شارع الكروم - المهندسين، مضيفًا – فيما يخص الرغبة في التقدم لمشروع الرحاب، – يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، الكائن في 2 شارع عباس العقاد - مدينة نصر، وذلك حتى الأول من ديسمبر المقبل، خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.

وأضاف وزير الإسكان – وفقً للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن” قيمة مقدم الحجز تبلغ 50 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد”.

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