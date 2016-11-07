رئيس مدينة بركة السبع: نقل مقلب القمامة الرئيسى خلال أسبوع لكفر داود

المنوفية - محمود شاكر

أكد المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه يتم الآن إعداد حملة مكبرة للقضاء على التراكمات للقمامة بالعديد من الأماكن بالمركز.

وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أكد بيومى، أنه سيتم نقل مقلب قمامة المدينة من بركة السبع بشكل تدريجى خلال أسبوع إلى كفر داود بمركز السادات، وانتصاف المساحة لزراعة نصفها وعمل نقطة مناولة بالمنتصف الثانى.

وأوضح بيومى، أنه جارى التنظيف للمقلب خلال الأيام الحالية من أجل التقليل من الأعباء على المنطقة السكنية والحفاظ على الكتلة السكنية.

واضاف بيومى أنه يتم نقل 200 طن من القمامة يوميا إلى مقلب قمامة كفر داود بمدينة السادات من خلال السيارات التابعة للمجلس، مشيرا إلى أنه يسعى إلى التمهيد والتطوير والتجميل.