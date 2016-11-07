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محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

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محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة مواجهة التلاعب بالأسعار واحتكار السلع

اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية – أرشيفية

شدد محافظ الإسكندرية رضا فرحات، على ضرورة مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة عليها والتأكد من توافر السلع ومواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو يخفي السلع.

وقال المحافظ – في بيان صدر عن المحافظة – إن إدارة تموين غرب بالتعاون مع مباحث تموين غرب تمكنتا من ضبط سيارة نقل تفرغ حمولتها من السكر في إحدى الشقق بمنطقة القباري وتبين أنه لايوجد لها أي فواتير أو مستندات تدل على مصدرها وكانت حمولتها ٢٢ طنا و٤٠٠ كيلو جرام من 448 شيكارة سكر زنة 50 كيلو.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم ويجرى العرض على النيابة العامة لتطبيق أحكام القانون على المحتكرين.

يأتى ذلك في إطار تحقيق الانضباط في قطاع وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

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