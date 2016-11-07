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اليوم.. مصطفى مدبولي يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي بأسوان الجديدة

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اليوم.. مصطفى مدبولي يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي بأسوان الجديدة اليوم.. مصطفى مدبولي يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي بأسوان الجديدة

الإسكان الاجتماعي – أرشيفية

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمحافظة أسوان، وتسليم عقود عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة وتفقد الوحدات السكنية.

وتشمل جولة وزير الإسكان اليوم، وضع حجر الأساس لمستشفى أسوان الجديدة، ثم التوجه إلى مدينة نصر النوبة، لتفقد الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان هناك.

وعقب ذلك يتجه “مدبولي” إلى منطقة الصداقة الجديدة، لتفقد محطة الصرف الصحى وتفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، ثم التحرك بعد ذلك إلى محطة صرف كيما 1 و2 ، ثم التحرك إلى منطقة جبل شيشه وتفقد توسعات محطة مياه الشرب.

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