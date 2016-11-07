الضيافة الجوية تثمن سرعة استخراج شهادات وفاة لضحايا طائرة باريس

وجهت نقابة الضيافة الجوية خطاب شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته لخطابها بشأن استخراج شهادات الوفاة، لضحايا حادث رحلة مصر للطيران رقم 804، والتى كانت قادمة من فرنسا وسقطت فى البحر المتوسط.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعليماته إلى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل بشأن استخراج الشهادات، فضلا عن إصدار خطاب آخر لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بإصدار معاش استثنائى لأهالى ضحايا الطائرة المصريين جميعاً، وليس طاقم الطائرة فقط.

وأكدت النقابة أن وزير العدل شكل لجنة خاصة لاستخراج شهادات الوفاة، وتم الانتهاء من استخراجها هى وإعلان الوراثة فى أقل من أسبوع، كما شكلت وزارة التضامن الاجتماعى لجنة لصرف معاش استثنائى لكل المصريين الذين كانو على متن الطائرة.