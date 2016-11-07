ضبط 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بحوزة شخصين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غرب سوهاج من ضبط سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الغربى يستقلها شخصين بحوزتهما "مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة جنيهاً " تم تجميعها من ومدخرات المصريين العاملين بالخارج بالمخالفة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بضبط سيارة بداخلها عملات محلية فئات مختلفة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجناية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة، من ضبط عمر . ح . ذ ، وطه . ز . ح ويقيمان القوصية أسيوط أثناء استقلالهما السيارة رقم 5629 ي ط أ أجرة أسيوط قيادة الأول بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره "مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة جنيهاً".

بمواجهتهما قررا باستلام المبلغ علي سبيل الأمانة من أسامة .ا يقيم جرجا لتسليمها لشخص آخر " لا يعلما بياناته " بمركز القوصية بأسيوط وما أشارت إليه تحريات مباحث الأموال العامة بالوجه القبلى، بقيام الأول بتجميع أموال ومدخرات المصريين العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون، متربحاً من فارق السعر مما يعد عملاً من أعمال البنوك.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13843 جنح مركز شرطة جهينة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت صرف المذكوران من سراياها عقب أخذ التعهد اللازم بالحضور فور طلبهما إيداع المبلغ المالى بالبنك الأهلى المصرى، طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.