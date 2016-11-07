جاستين بيبر ينال جائزة صاحب أكبر جمهور في حفل الـ MTV EMA

فاز النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber بجائزة صاحب أكبر جمهور، في حفل الـ MTV بنسخته الأوروبية، الذي يقام في هذه الأثناء بمدينة روتردام الهولندية.

ونشرت صفحة الـ MTV EMA 2016 عبر صفحتها على موقع "تويتر" لقطات تظهر جمهور بيبر يشجعه ويحمل لافتات بإسمه، وعلقت :"مبروك Beliebers.. نجمكم ربح جائزة EMABiggestFans".

يشار الى أن فعاليات الحفل الضخم الذي يجمع نخبة من أهم وألمع نجوم العالم، تقام الآن في هولندا، وفي نهايته ستوزع الجوائز على الفائزين عن مختلف الفئات.

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