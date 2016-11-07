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شاهدوها.. أول صورة لإبنة دنيا سمير غانم

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الإثنين 07-11-2016 04:09

تخلت الفنانة دنيا سمير غانم عن حرصها المعتاد تجاه تصوير ابنتها الوحيدة كيلا، بعدما اضطرت لاصطحابها للمشاركة بالصورة العائلية لحفل زفاف شقيقتها، ايمي سمير غانم، وبدت دنيا مرتبكة وهي ترتب شعر ابنتها المشغولة بباقة ورد، متوسطة العروسين ايمي وحسن الرداد ووالدها الإعلامي رامي رضوان، وجدها الفنان الكبير سمير غانم وجدتها دلال عبد العزيز.

كيلا البعيدة عن الأضواء تماماً ظهرت لمرتين سابقاً مع والدتها دنيا، الأولى أثناء احتفالات شم النسيم الماضية وتم اخفاء وجهها تماماً، والثانية أثناء مشاركتها بلجنة تحكيم برنامج أكس فاكتور ولم يظهر إلا ظهرها.

وبمجرد وصول العائلة لمطار الجونة، حاول أحد الحضور تصويرها ولكن نجحت دنيا في إخفاء معالمها، ولكن كل القيود المفروضة سقطت مع ضرورة مشاركة الصغيرة بالصورة التذكارية لفرح خالتها ايمي، وإن كانت الصورة ملتقطة من بعيد، ولكن بدا واضحاً أن الصغيرة أقرب لملامح والدها.

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سيدتي