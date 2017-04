نجوم العالم يتألقون في هولندا.. وجوائز الـ MTV EMA توزع كالآتي

نثر نجوم العالم مساء اليوم سحرهم في مدينة روتردام الهولندية، حيث شاركوا في فعاليات حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية بنسختها الأوروبية، التي تستضيفها هولندا للمرة الثالثة.

يعد تألق المشاهير على السجادة الحمراء وسط الجماهير والصحفيين، قدموا عروضهم المنتظرة، وتنافسوا على جوائز عدة عن مختلف الفئات، لتوزع في الختام على الشكل التالي:

أفضل فنان إفريقي: Wizkid

أفضل فنان: Shawn Mendes

صاحب أكبر جمهور: Justin Bieber

أفضل فنانة من جنوب شرق آسيا: Đông Nhi

أفضل DJ: Martin Garrix

أفضل عمل كندي: Justin Bieber

أفضل عمل إيطالي: Benji & Fede

أفضل أداء مباشر: TWENTY ØNE PILØTS

أفضل عمل ياباني: فرقة ONE OK ROCK

أفضل إطلالة: Lady Gaga

أفضل عمل كوري: فرقة B.A.P

أفضل عمل أمريكي: Ariana Grande

أفضل عمل برازيلي: Anitta

أفضل عمل برتغالي: David Carreira

أفضل عمل هولندي: فرقة Broederliefde

أفضل عمل سويدي: فرقة البوب The Fooo Conspiracy

أفضل عمل ألماني: الفنان Max Giesinger

أفضل أداء بلجيكي: الفنانة Emma Bale

أفضل عمل فرنسي: الفنان Amir

أفضل عمل بولندي: الفنانة Margaret

أفضل عمل دنماركي: Benjamin Lasnier

أفضل عمل نرويجي: الفنان Alan Walker

أفضل عمل أسترالي: الفنان Troye Sivan

أفضل فيديو: Starboy

