نجوم العالم يتألقون في هولندا.. وجوائز الـ MTV EMA توزع كالآتي
الإثنين 07-11-2016 03:39
نثر نجوم العالم مساء اليوم سحرهم في مدينة روتردام الهولندية، حيث شاركوا في فعاليات حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية بنسختها الأوروبية، التي تستضيفها هولندا للمرة الثالثة.
يعد تألق المشاهير على السجادة الحمراء وسط الجماهير والصحفيين، قدموا عروضهم المنتظرة، وتنافسوا على جوائز عدة عن مختلف الفئات، لتوزع في الختام على الشكل التالي:
أفضل فنان إفريقي: Wizkid
أفضل فنان: Shawn Mendes
صاحب أكبر جمهور: Justin Bieber
أفضل فنانة من جنوب شرق آسيا: Đông Nhi
أفضل DJ: Martin Garrix
أفضل عمل كندي: Justin Bieber
أفضل عمل إيطالي: Benji & Fede
أفضل أداء مباشر: TWENTY ØNE PILØTS
أفضل عمل ياباني: فرقة ONE OK ROCK
أفضل إطلالة: Lady Gaga
أفضل عمل كوري: فرقة B.A.P
أفضل عمل أمريكي: Ariana Grande
أفضل عمل برازيلي: Anitta
أفضل عمل برتغالي: David Carreira
أفضل عمل هولندي: فرقة Broederliefde
أفضل عمل سويدي: فرقة البوب The Fooo Conspiracy
أفضل عمل ألماني: الفنان Max Giesinger
أفضل أداء بلجيكي: الفنانة Emma Bale
أفضل عمل فرنسي: الفنان Amir
أفضل عمل بولندي: الفنانة Margaret
أفضل عمل دنماركي: Benjamin Lasnier
أفضل عمل نرويجي: الفنان Alan Walker
أفضل عمل أسترالي: الفنان Troye Sivan
أفضل فيديو: Starboy
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