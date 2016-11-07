الإضاءة الليلية واستئصال اللوزتين من أهم أسباب السمنة

كتبت نهى طارق

الإفراط فى تناول الطعام وعدم ممارسة التمرينات قد يكون من الأسباب الرئيسية للسمنة، ولكن اتضح أنها ليست العوامل الوحيدة التى تسبب زيادة الوزن.

فتقول الدراسات إن 1من بين كل 3 بالغين يعانون من زيادة الوزن، أو السمنة وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.

وقد رصد موقع Live Science بعض الأسباب غير المتوقعة لزيادة الوزن ومنها:

1- استئصال اللوزتين

وجد الباحثون من جامعة سانت لويس فى ولاية ميسورى أن الأطفال الذين أجروا عملية استئصال اللوزتين اكتسبوا وزن زائد، وقال الباحثون الذين راجعوا 9 دراسات نشرت بين عامى 1970 و2009 إن الذين أجروا هذه العملية زاد وزنهم بنسبة 8.2 % بعد الجراحة.

2- التعرض للإضاءة الليلية

ترك الإضاءة ليلاً يزيد من دهون الخصر، وذلك وفقا لدراسة نشرت فى مجلة الاكاديمية الوطنية للعلوم أجريت هذه الدراسة على الفئران فوجد الباحثون أن الفئران الذين تعرضوا للإضاءة الليلية اكتسبوا 50% زيادة فى وزنهم.

3- التعرض للتلوث

التلوث يمكن أن يكون له تأثير على التمثيل الغذائى فى الجسم، وذلك وفقا لدراسة نشرت فى مجلة مراجعات نقدية فى علوم الغذاء والتغذية ،والدورية الدولية للسمنة، وقالت الدراسة أن السمنة تتداخل مع الإشارات الهرمونية بسبب التعرض للمواد الكيميائية التى تتسبب فى حدوث اختلال فى الغدد الصماء، مثل ثنائى الفينول أ، وهى موجودة فى البلاستيك ،وثنائى الفينيل، وهى مثبطات اللهب. والمبيدات تؤثرعلى تخليق الهرمونات والأيض.

4- الأدوية

بعض الأدوية خاصة أدوية منع الاكتئاب، ومرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، تتسبب فى زيادة الوزن، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2009 فى مجلة مراجعات نقدية فى علوم الغذاء والتغذية