وزيرة التضامن الإجتماعي : "صرف" كرامة وتكافل "شهريًا" بداية من يناير و "تقليل سن المعاش" ...

سمر العشري

قالت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية ستراعي الفئات الفقيرة، حيث قررت أنه منذ 15 يناير المقبل، سيتم صرف القيمة المالية لبرنامج "كرامة وتكافل" بشكل شهري بدلا من كل 3 شهور، على أن يتم صرف القيمة كما هي، فبدلا من صرف القيمة كل ثلاث شهور يتم صرفها كل شهر على حدة، ولا توجد زيادة في القيمة المادية للبرنامج في الية تطبيقه كل شهر، وأن آخر موعد للصرف بالنظام القديم سيكون في 15 ديسمبر المقبل .

كما قررت الوزيرة، تقليل سن صرف معاش كرامة بدلا من يكون الصرف عند بلوغ المستحق سن الـ65 عاما سيكون الصرف عند سن الـ60، وسيكون هناك مضاعفة عدد المستفيدين من معاش كرامة في الفترة الحالية .

ويشمل الدعم النقدي الذي تقدمة الحكومة للأسر الأكثر فقرا في مصر، التوسع في برنامج كرامة وتكافل في جميع محافظات الجمهورية، حيث يمتد تطبيق البرنامج ليشمل جميع المراكز الأكثر فقرا بنهاية شهر نوفمبر 2016، واستحقاق 1.6 مليون أسرة حتي تاريخه، واستهداف 1.2 مليون أسرة، بنهاية ديسمبر، و1.7 مليون أسرة بنهاية شهر يونيو 2017، وتشمل موازنة تكافل وكرامة لعدد 1.7مليون أسرة في عامي 2015 – 2016 تبلغ 7.2 مليار جنيه .

كما تشمل إجراءات الإصلاح إلى التغذية المدرسية، حيث يتم تقديم التغذية المدرسية لجميع المدارس الحكومية والمجتمعية على مستوي الجمهورية بتغطية 100% بدلا من 50%، ويشمل القرار رياضي اطفال من سن 4 سنوات للحصول على التغذية المدرسية، وتحسين مكونات الوجبة المدرسية لتشمل 30% من احتياجات الطفل للتغذية المدرسية في اليوم، وتشمل موازنة برنامج التغذية المدرسية ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه .

كما تشمل إجراءات الإصلاح توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بإتاحة 50 مليون من بنك ناصر الاجتماعي لدعم الفقراء لتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر الفقيرة، كما سيتم تطبيق برنامج التشغيل، لتوفير فرص عمل لعدد 150،000 شاب وشابة في 5 محافظات بالوجه القبلي من خلال الاستثمار في برنامج التشغيل كثيف العمالة .

وقالت الوزيرة إن كل أسرة مصرية تحصل على معاش كرامة وتكافل بقيمة 325 جنيها لكل أسرة بشكل دوري بالإضافة إلى 60 جنيها لكل طفل في مرحلة التعليم الابتدائي و80 جنيها للطفل في مرحلة التعليم الإعدادي و100جنيه للطفل في مرحلة التعليم الثانوي .

وأضافت، يتم صرف المعاش بحد أقصي 3 أطفال لكل أسرة حسب سنة التعليم، وأن يكون هناك كشف طبي دوري على الأطفال كل 3 شهور، والكشف الطبي على الأم نفسها، ويتم مراجعة هذا، وفي حالة عدم الإخلال بأي شروط يتم وقف المعاش .

شبكةعيونالإخبارية

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