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وزير المالية : "الموافقة" على "قرض صندوق النقد" خلال 10 أيام ...

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وزير المالية : "الموافقة" على "قرض صندوق النقد" خلال 10 أيام ... وزير المالية : "الموافقة" على "قرض صندوق النقد" خلال 10 أيام ...

قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة ، إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار، سوف تتم من قبل المجلس التنفيذى للمؤسسة الدولية خلال 10 أيام من الآن، مؤكدًا أن تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القامة .

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات  .

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رئيس قسم الأخبار

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