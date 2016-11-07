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الحكومة تبدأ إلغاء رغيف الخبز المدعم مع تعديل نظام استبدال فارق الخبز بسلع مدعمة

  • سياسية
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الحكومة تبدأ إلغاء رغيف الخبز المدعم مع تعديل نظام استبدال فارق الخبز بسلع مدعمة الحكومة تبدأ إلغاء رغيف الخبز المدعم مع تعديل نظام استبدال فارق الخبز بسلع مدعمة

اعلن وزير ، انه الوزارة ستتقدم بخطة جديدة لتغيير نظام صرف السلع المطروحة للاستبدال بفارق نقاط الخبز المدعم ، حيث سيتم إلغاء استبدال نقاط الخبز بأي سلع أخري مدعمة ، وقد منح لكل فرد مقابل هذا الفارق 8 جنيهات فقط بعد أن كان الفارق 18 جنية يحصل بها على سلع مدعمة  ، حيث اكد أن لا تريد الاستبدال حتى يستغنى المواطن عن أعداد الخبز من غير مقابل وهكذا سيتم توفير لكل مواطن 10 جنيهات   .


فارق نقاط الخبز

كما اكد وزير التموين انه سيتم صرف سلع بديلة بفارق نقاط العيش لكل فرد لدية بطاقة دعم تمويني ، فبدلا من حصول كل مواطن على حصته من الخبز كاملة وفقا لاحتياجاتة اليومية فقط ، وان كل فرد يمتلك بطاقة تموين سيصرف له سلع بديله ، كما أن كل مواطن بدل أن يحصل على حصته من الخبز المدعم حسب احتياجه اليومي يمكنه استبداله بالسلع التموينية كالشاي أو الزيت أو السمنة  أو الأرز أو الدقيق ، في حين محاولات لتقليل المعروض من قبل الحكومة فوجي التجار بارتفاع سعر الدقيق مع اختفائوا من المخازن  .
البدل النقدي مقابل توفيرك في الخبز

كما أن منظومة الخبز الجديدة تسمح لأي مواطن لا يشترى كل حصته الشهرية من الخبز ، إن يحصل على بدل نقدي يستخدمه في الحصول على سلع تموينية يصرفها مجانا من بقال التموين ، بقدر 10  قروش على كل رغيف لم تشتريه  .

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