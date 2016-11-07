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اضطراب الدورة الشهرية وحب الشباب أعراض حقن منع الحمل

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اضطراب الدورة الشهرية وحب الشباب أعراض حقن منع الحمل اضطراب الدورة الشهرية وحب الشباب أعراض حقن منع الحمل

>كتبت نهى طارق

هناك العديد من وسائل منع الحمل منها الواقى الذكرى، وحبوب منع الحمل، وحقن منع الحمل، وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Today، ولهذه الحقن العديد من السلبيات منها:

·    أن الدورة الشهرية قد تصبح غير منتظمة أو تتوقف تمامًا

·    تقلل من كثافة المعادن فى العظام، مما يجعل العظام رقيقة.

·    قد تضطر المرأة للانتظار لبعض الوقت حتى تعود الدورة الشهرية بعد توقف أخذ الحقن.

·    هناك بعض الآثار الجانبية مثل تقلب المزاج والصداع ونزيف غير منتظم.

·    لا تكون هناك أى حماية ضد الأمراض المنقولة جنسيا.

·    ظهور حب الشباب.

وتشير الدراسات إلى أنه من الممكن حدوث الحمل فى الفترة الأولى بعد التوقف عن أخذ حقن منع الحمل، ومع ذلك فى بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى سنة أو سنتين ليحدث الحمل.

 


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