الرى: إصدار خرائط التنبؤ بحالة الطقس كل 6 ساعات.. ولا أمطار حتى الأربعاء

كتبت أسماء نصار

أكد مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم إصدار خرائط للتنبؤ بحالة الطقس كل 6 ساعات، موضحاً أن البلاد لن تتعرض لأمطار حتى الأربعاء المقبل.

من جانبه أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه عقب سقوط أمطار يتم تحليل البيانات التى تجمع من شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد إجمالى كمية الأمطار التى، وحجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحى إلى البحار ونهر النيل.

الجدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين وزارة الرى، والمحافظات، وهيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة أى مخاطر للسيول قبل حدوثها والتنبؤ بحالة الأمطار والتغيرات الجوية بصفة دورية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فورى، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها المحافظات لمواجهة سقوط أمطار غزيرة أو سيول.