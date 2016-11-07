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رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: أطالب بجلسة طارئة لمناقشة القرارات الاقتصادية

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رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: أطالب بجلسة طارئة لمناقشة القرارات الاقتصادية رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: أطالب بجلسة طارئة لمناقشة القرارات الاقتصادية

> الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه مع الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة وتداعياتها والوقوف على إجراءات الحماية لمحدودى الدخل، مشيرا إلي أنه فى حال تعذر عقد تلك الجلسة فيجب عقد  جلسة تضم اللجان المختصة كاللجنة الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والطاقة والرعاية الاجتماعية .

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إلي أنه لا يؤيد الدعوة لسحب الثقة من خاصة في هذا التوقيت الحرج لكن يجب أن يطمئن الفقراء ومحدودى الدخل بأن الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات التي تضمن عدم تأثرهم بتلك القرارات

 


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