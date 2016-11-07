خادم الحرمين تلقى دعوة من ولي عهد أبوظبي وبحث مع مبعوث الرئيس الصيني تعزيز العلاقات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، معالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو، والوفد المرافق له. ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تحيات فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

وقد تم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

كما حضره من الجانب الصيني، سكرتير عام اللجنة القانونية السياسية المركزية نائب السكرتير العام لمجلس الدولة وانغ يونغ تشينغ، ونائب وزير الأمن العام الدائم فو تشنغ هوا، وسفير الصين لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

وفي سياق آخر، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام بنقل الدعوة لخادم الحرمين الشريفين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، خلال استقباله - أيده الله - له في مكتبه بقصر اليمامة أمس.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

اجتماع الملك سلمان ومنغ جيان تشو بحث علاقات الصداقة بين البلدين

الملك سلمان مرحباً بالمبعوث الخاص للرئيس الصيني

الأمير محمد بن نايف مرحباً بالمبعوث الخاص لرئيس الصين

ولي العهد ود. مساعد العيبان ومعالي د. عصام بن سعيد لدى حضورهم الاستقبالين