ولي العهد وجيان تشو يبحثان التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في الرياض، أمس، مأدبة غداء عمل، لمعالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو، والوفد المرافق له.

وخلال غداء العمل تبادل سمو ولي العهد ومنغ جيان تشو الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

حضر مأدبة غداء العمل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

خطـة خمسية سعوديـة - صينيـة للتعاون في مجـال التدريـب الأمنـي

كما حضره من الجانب الصيني، سكرتير عام اللجنة القانونية السياسية المركزية نائب السكرتير العام لمجلس الدولة وانغ يونغ تشينغ، ونائب وزير الأمن العام الدائم فو تشنغ هوا، وسفير الصين لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

وعقب مأدبة غداء العمل وقع معالي وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية الخاصة بالتعاون الأمني الدكتور أحمد بن محمد السالم مع معالي النائب التنفيذي لوزير الأمن العام الصيني فوجينقهاو خطة عمل خمسية للتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين.

إلى ذلك، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسالة خطية من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال سموه له في ديوان الوزارة أمس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

جانب من لقاء الأمير محمد بن نايف والمبعوث الخاص لرئيس الصين

ولي العهد يتسلم الرسالة الخطية من سفير مملكة البحرين

ولي العهد وعناق أخوي مع جيان تشو