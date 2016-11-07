اعتماد اللائحة الجديدة لرسوم الخدمـات البلدية

م. عبداللطيف آل الشيخ

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، والتي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، وتم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات.

ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم اصدار تراخيص المباني والتمديد، وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم، حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية مدة الترخيص ثلاث سنوات في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسية وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة 3 ريالات لكل م2، حتى تصل الى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم الى 0.60 هلله لكل م2.

أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود داخل النطاق العمراني بواقع 5000 ريال للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج الى ان تصل الى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 1000 ريال للرخصة.

إلى ذلك، فقد تم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين اجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري واشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، هذا إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها على 90 خدمة تقريباً وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.

وأكدت الوزارة ان لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتباراً من 10/3/1438هـ بالإضافة الى استحداث عدة آليات لتسهيل اجراءات تحصيلها وايجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها، وذلك في اطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم 20 ريالاً للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس، وبشأن إصدار الشهادات الصحية فقد حددت اللائحة رسم 60 ريالاً للشهادة بكافة التصنيفات.

دليل الرسوم البلدية