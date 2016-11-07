قيادات نسائية خليجية يناقشن دور المرأة في صناعة القرار.. غداً

يُفتتح غداً الثلاثاء لقاء "القيادات النسائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في التنمية الإدارية" الذي ينظمه الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بالرياض، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة العديد من الشخصيات القيادية النسائية الفاعلة بدول المجلس من القطاعين العام والخاص، لمناقشة دور القيادات النسائية في مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات ذات العلاقة، وبما يؤثر تأثيراً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز التعاون الخليجي بما يخدم قضايا المرأة الخليجية المشتركة ويدعم دورها المأمول في التنمية الشاملة. وذكرت مديرة عام الفرع النسائي للمعهد د. هند بنت محمد آل الشيخ، أن هذا اللقاء الذي يعقد في قاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمقر الرئيسي للمعهد بالرياض، سوف يشهد مشاركة عدد من القياديات في المملكة ودول مجلس التعاون بأوراق عمل تتناول موضوع اللقاء من خلال منظور علمي يشخص واقع القيادات الإدارية في دول مجلس التعاون، ويطرح آليات للتمكين ومؤشرات للقياس، ويؤسس لرؤى مستقبلية تكفل توسيع نطاق هذا الدور وجعله أكثر فاعلية، اتساقاً مع التطور التنموي الذي تشهده دول المنطقة في مختلف المجالات.

وقالت آل الشيخ إن من أهم المشاركات بأوراق عمل من القيادات النسائية، د. هدى بنت محمد العميل مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكذلك د. أمة اللطيف بنت شرف شيبان نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، ود. لبنى أحمد القاضي رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، ود. مي سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بمملكة البحرين، والأستاذة منى خلف الدعاس مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت. ومن ضمن المشاركات أيضاً د. فاطمة علي الحويل مدرس القانون الدولي بجامعة الكويت، ود. حصة صادق أستاذ الإدارة التعليمية بجامعة قطر، كما تشارك د. منى البحر المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ود. آمال عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي.

وأضافت أن من ضمن المشاركات أيضاً، د. ثريا عبيد عضو مجلس الشورى، والأستاذة ليلى بنت أحمد النجار مستشارة وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، ود. سمر السقاف وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للشؤون الصحية، ود. فاطمة البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة وايت بالم للاستشارات، والمحامية شيخة الجليبي.