«صدارة للكيميائيات» تكمل بناء مصانعها خلال ستة أشهر وتتقدم في اتفاقيات توريد اللقيم لمجمع «بلاسكيم»

م. اللبان في حديثه للزميل الغامدي

أنجزت شركة "صدارة للكيميائيات" أعمال ضخمة في تشييد مصانعها في مجمعها بالجبيل2 وتضم 26 مصنع بطاقة 3 ملايين طن متري سنويا من المنتجات الكيميائية والبلاستيكية الخام وتمثل أكبر تحالف تاريخي سعودي أمريكي بين شركتي أرامكو السعودي وداو بتكلفة 75 مليار ريال وأول مجمع صناعي بالشرق الأوسط يستخدم السوائل النفطية منها النافثا كلقيم خام.

وقال في حديث لـ"الرياض" الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات م. زياد اللبان بأن اعمال بناء كافة مصانع "صدارة" أوشكت على الانتهاء حيث من المقرر اكتمالها وتدشينها في غضون ستة أشهر، مشيراً إلى أن الشركة نجحت بتدشين وتشغيل وحدة تكسير اللقيم المختلط التي تتولى معالجة وتحويل لقيم سائل النافثا وغاز الإيثان لإنتاج عدة منتجات بلاستيكية ذات قيمة مضافة ومواد كيميائية متخصصة تطرح لأول مرة في تاريخ المملكة.

وحول مدى الإنجاز والتقدم في مجمع البلاستيك والكيماويات "بلاسكيم"، أشار بأنه الهيئة الملكية تتولى الاشراف على المجمع في تجهيز بنيته التحتية وكافة الخدمات وتخصيص المساحات للمصانع التي سوف تستخدم اللقيم من "صدارة" والشركات الأخرى بالجبيل لتصنيع المنتجات النهائية، في وقت ابرمت الشركة العديد من اتفاقيات التوريد مع عدة شركات لاستخدام منتجات "صدارة" ومنها اتفاقية تصنيع خامات المنظّفات للصناعة ضمن مشروع مشتركٌ يتمّ تطويره عبر ائتلاف كوري جنوبي سعودي لبناء مصنعٍ في مجمّع "بلاسكيم" يستخدم مادتي الإثيلين أوكسايد، والبروبيلين أوكسايد، من "صدارة" إلى الشركة المستفيدة عبر خط أنابيب يتم تشييده خصيصاً لنقل المواد بين الشركتين.

ومن المصانع المخطط إقامتها مصانع انتاج الطاقة البديلة وتشمل ألواح وتقنيات الطاقة الضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية، وتطبيقات الطاقة المولدة من الرياح. أضافة إلى صناعات المياه والطاقة، وكيماويات النفط والغاز.

وحول مشروع شركة داو الامريكية التي انتزعت أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بالمملكة بملكية أجنبية بالكامل بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100%، أوضح م. اللبان بأن المشروع بدأ انتاجه في تصنيع أغشية التناضح العكسي التي تعتبر الوحدة الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف وحدة سنوياً، وهذا المشروع دشن بموجب اتفاقية بين "صدارة" وشركة داو المتخصصة مدتها 30 عام تشمل اجار الأرض وامدادات "صدارة" من الطاقة الكهربائية والمياه للمشروع.