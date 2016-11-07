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ضبط 38 طبنجة صوت و100علبة منشط جنسى داخل أحد المحلات بالدقهلية

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ضبط 38 طبنجة صوت و100علبة منشط جنسى داخل أحد المحلات بالدقهلية ضبط 38 طبنجة صوت و100علبة منشط جنسى داخل أحد المحلات بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط محل لتاجر وبه كمية من المنشطات الجنسية وطبنجات صوت وشماريخ الممنوع تناولها.

 

تلقي اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى المقدم أحمد سليم رئيس مباحث الآداب بقيام أحد التجار بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بالإتجار فى بعض المواد الممنوع حيازتها.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طلعت (أ.) عامل بالمحل  والذى أكد أن المحل مملوكا لأحد التجار ويدعى (محمد ف.) 50 سنه، وتم ضبط بحوزته 4900 صاروخ ألعاب نارية و50 قرص منشط جنسى و8 برطمانات منشطات جنسيه، و100 علبة منشطات جنسيه و38 طبنجة صوت ورشاش صوت، وقد تم تحرير المحضر رقم 15100 جنح مركز أجا.


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