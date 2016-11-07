ضبط 4.5 طن زيتون مخلل مجهولة المصدر بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن مكتب الأغذية المركزى بالإدارة الصحية بالمنصورة، بالاشتراك مع مديرية التموين ومركز ومدينة المنصورة، من ضبط 4,500 طن زيتون مخلل ومورتة وجبنة رومى مهروسة.

وأسفرت الحملة والتى تم تنفيذها بناحية قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة عن ضبط أحد الأماكن وبه كمية كبيرة من الزيتون المخلل، ومورتة، وجبنة رومى مهروسة، تقدر بحوالى 4,500 طن مخللات بعدد 36 برميل، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ عليها، ووضعها حرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن للعرض على النيابة العامة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، أنه لا تهاون مطلقا مع الفاسدين وكل من يتلاعب بصحة المواطنين، موجها بتكثيف المرور على الأسواق والمصانع فى الفترة المقبلة.