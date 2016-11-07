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جازان تُكرم الجبيلي

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جازان تُكرم الجبيلي جازان تُكرم الجبيلي

احتفت منطقة جازان من ادارات حكومية وجهات خاصة ومشايخ واعيان القبائل واعلاميي وإعلاميات جازان بالزميل علي الجبيلي بعد ان أمضى ٣٣ عاما مديرا لمكتب صحيفة الرياض بجازان ومغادرته المكتب مساء الخميس.. الاحتفالية أقيمت بالمركز الثقافي بمدينة جازان.

وشمل الحفل عددا من الفقرات قدمها عدد من إعلاميي وإعلاميات المنطقة وفقرات إنشادية وفيلم وثائقي، ومعرض صور.

وتحدث مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي لـ "الرياض": لن اقول وداعا؛ فلا زلتَ قادراً على بذل المزيد.

وقال أمين منطقة جازان: الاعلام مهم في التسويق لأي منطقة، وكان الجبيلي خير عون لنا.

الزملاء في مكتب "الرياض" بجازان تمنوا له التوفيق في حياته العملية المقبلة.

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