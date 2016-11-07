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ولي ولي العهد يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس الصين العلاقات الثنائية

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ولي ولي العهد يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس الصين العلاقات الثنائية ولي ولي العهد يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس الصين العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني منغ جيان تشو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي المرافق للمبعوث الخاص للرئيس الصيني.

ولي ولي العهد خلال اللقاء

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