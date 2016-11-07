الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المخدرات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات، بفضل الله، من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم (12) متهماً، منهم (7) سعوديين، و(3) سوريين بينهم امرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية، وتم في حوزتهم، ضبط (2.522.400) مليونين وخمس مئة واثنين وعشرين ألفا وأربع مئة قرص إمفيتامين، و(3.151.750) ثلاثة ملايين ومئة وواحد وخمسين ألفا وسبع مئة وخمسين ريالا، و(40.000) أربعين ألف دولار أميركي، وأكثر من كيلوجرامين من المجوهرات المختلفة، بالإضافة إلى (3) أسلحة رشاشة، و(11) مسدسا، وبندقية، و(297) طلقة حية، حيث تم القبض على عناصر الشبكة الأولى بمنطقة الرياض بعد توفر معلومات عن تمكنهم من تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين بأساليب محترفة تحت زعامة شخص سوري الجنسية، وبالتحري عنها ومتابعتها بواسطة فريق أمني تم ضبطها مخبأة في قوالب إسمنتية منقولة على شاحنتين من نوع تريلا بقيادة شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني، وبلغ إجماليها (2.105.000) مليونين ومئة وخمسة آلاف قرص إمفيتامين، وبمتابعة القضية تم القبض على مستقبليها بمناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعددهم (4)، سعودي و(3) سوريين بينهم امرأة، كما تم القبض على عناصر الشبكة الثانية بعد مداهمتهم في وكرهم بمنطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم (6) سعوديين تم في حوزتهم ضبط (417.400) اربع مئة وسبعة عشر الف وأربع مئة قرص إمفيتامين.

وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن لن يألوا جهدا في متابعة وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب واستقبال وترويج المخدرات ووضع حد لنشاطاتها الإجرامية التي تستهدف مستقبل شبابنا، والقبض على عناصرها لينالوا جزاؤهم العادل.