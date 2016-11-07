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نيابة عن أمير نجران محافظ شرورة يتقدم المصلين على الطالب حسين النهدي

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نيابة عن أمير نجران محافظ شرورة يتقدم المصلين على الطالب حسين النهدي نيابة عن أمير نجران محافظ شرورة يتقدم المصلين على الطالب حسين النهدي

نيابة عن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تقدم محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، المصلين على الطالب حسين بن سعيد بن عبدالله المقصّف النهدي، عقب صلاة عصر أمس، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة، والذي توفي إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول، في ولاية ويسكنسن الأميركية.

ونقل محافظ شرورة تعازي ومواساة سمو أمير المنطقة لوالد المتوفى وأسرته، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته، عبّر والد المتوفى عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة، على ما أحاط به الأسرة منذ تأكيد نبأ وفاة ابنهم، داعيا الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظ سموه من كل سوء ومكروه.

وكان سمو أمير المنطقة قد قدّم العزاء والمواساة لوالد الطالب هاتفيًّا، فور إعلان القنصلية العامة للمملكة العربية في هيوستن، عن وفاة ابنه يوم الأربعاء الماضي.

جموع من المواطنين يؤدون الصلاة على النهدي

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