«الرحمة عند الأديان والثقافات».. ملتقى نظمه مركز الملك عبدالله بروما

اختتم في روما لقاء جمع أبرز القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف الحوار وتبادل المعرفة حول مفهوم الرحمة عند الأديان والثقافات المتنوعة.

وقد نظم مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لقاءً دولياً بالتعاون مع المجلس البابوي للحوار، شارك فيه قيادات دينية مسلمة ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية ومن الدروز والأيزيديين وغيرهم؛ حيث ابتدأ اللقاء الدولي بمقابلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وتم الاستماع إلى كلمته حول الرحمة.

وخلال الافتتاح ألقى أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، كلمة جاء فيها: "لقد أدرك البشر منذ أقدم العصور أن الرحمة هي قيمة تتجاوز العدل وتتسامى على القوانين؛ لأن الرحمة في جوهرها تعد من أبرز القيم التي تعزز إنسانية الإنسان وقيمته الروحية السامية".

وشدد على "أن الرحمة أساس في التعاليم الدينية وأن الله هو الرحمن الرحيم، وأن الرحمة تكررت في القرآن الكريم في مواضع عديدة باعتبارها جزءا أساسا من الدين الإسلامي الحنيف، والسنة النبوية الشريفة، وأن رحمة الله وسعت كل شيء".

وأضاف ابن معمر: "لقد تخلت نظم العالم الحديث في علاقاتها القانونية والأخلاقية، لاسيما في بعض أوجه العلاقات الدولية، عن الالتزام بهدي القيم الأخلاقية للأديان، وفصل تلك القيم عن أي قوة للإلزام والتطبيق في المواثيق الدولية، ونتيجة لهذا المسار الذي سارت عليه البشرية اليوم، بعيدا عن قيمة مفهوم الرحمة كونها شرطا ضروريا للحياة الإنسانية، أفضى واقع العالم إلى ما نراه اليوم من حال البشرية وما تعاني منه من مآسٍ، وهذا ما يحتم وجود تشريعات تتوخى مبدأ الرحمة في النظم والقوانين لمعالجة الكثير من مشكلات العالم في هذا العصر". ونوه بإن "مسؤولية كافة القيادات الدينية اليوم هي السعي الدؤوب لتأسيس قناعة قوية لدى كافة الأوساط بإعادة الفهم الإنساني الصحيح لمفهوم الرحمة كقيمة إنسانية ستظل البشرية في حاجة إليها اليوم قبل أي شيء آخر".

واختتم ابن معمر: "إن القصص التي سمعناها في هذا اللقاء، تذكرنا بأن الرحمة ليست مفهوماً مجرداً، وإنما أيضا تجسيد للمعنى في سلوك أولئك الذين يمثلون الخير والسلام حول العالم؛ حيث تعتبر الرحمة لديهم بمثابة أسلوب حياة؛ وأنهم يمارسون التعاون مع أقرانهم من أتباع الأديان للقيام بالأعمال الخيرية بشكل يومي".