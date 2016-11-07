أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدشين المرحلة الثانية لتجديد رخصة القيادة عبر (واصل)

Google+ Print
تدشين المرحلة الثانية لتجديد رخصة القيادة عبر (واصل) تدشين المرحلة الثانية لتجديد رخصة القيادة عبر (واصل)

مسؤولو المرور والبريد ومركز المعلومات يدشنون المرحلة الثانية

دشنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي المرحلة الثانية من خدمة (واصل) وذلك بتمكين المستفيد من تجديد رخصة القيادة عبر (أبشر) وطلب إيصالها الى المكان الذي يختاره وهي الخدمة التي يوفرها البريد السعودي للمشتركين لديه.

وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بتقديم كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين والمقيمين من خدمات إلكترونية وإجراءات مرورية فيما يخص السائق والمركبة ومتابعة ذلك باستمرار من مدير الأمن العام. وتبذل إدارة التقنية بالادارة العامة للمرور جهودًا كبيرة في سرعة وتطوير الإجراءات الإلكترونية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراحل التطور الإستراتيجي التي تسير عليها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى وهي أن يكون العمل بلا ورق بهدف تسهيل الإجراءات وتوفيراً للجهد والوقت.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات المطلوبة للحصول على تلك الخدمة تشمل توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية، وسداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت، وسداد المخالفات المرورية إن وجدت، وأن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من ١٨٠ يوماً، وأن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة، وتجاوز الفحص الطبي، وعند قبول التجديد يحق لطالب الخدمة الاختيار ما بين ايصالها عبر (واصل) أو طلب طباعتها لدى أي فرع من مدارس تعليم القيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية