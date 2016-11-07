تدشين المرحلة الثانية لتجديد رخصة القيادة عبر (واصل)

مسؤولو المرور والبريد ومركز المعلومات يدشنون المرحلة الثانية

دشنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي المرحلة الثانية من خدمة (واصل) وذلك بتمكين المستفيد من تجديد رخصة القيادة عبر (أبشر) وطلب إيصالها الى المكان الذي يختاره وهي الخدمة التي يوفرها البريد السعودي للمشتركين لديه.

وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بتقديم كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين والمقيمين من خدمات إلكترونية وإجراءات مرورية فيما يخص السائق والمركبة ومتابعة ذلك باستمرار من مدير الأمن العام. وتبذل إدارة التقنية بالادارة العامة للمرور جهودًا كبيرة في سرعة وتطوير الإجراءات الإلكترونية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراحل التطور الإستراتيجي التي تسير عليها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى وهي أن يكون العمل بلا ورق بهدف تسهيل الإجراءات وتوفيراً للجهد والوقت.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات المطلوبة للحصول على تلك الخدمة تشمل توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أنظمة وزارة الداخلية، وسداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت، وسداد المخالفات المرورية إن وجدت، وأن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من ١٨٠ يوماً، وأن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة، وتجاوز الفحص الطبي، وعند قبول التجديد يحق لطالب الخدمة الاختيار ما بين ايصالها عبر (واصل) أو طلب طباعتها لدى أي فرع من مدارس تعليم القيادة.