توزيع حقائب مدرسية على أبناء السوريين بالأردن

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء السوريين في مدينة الرمثا الأردنية مستهدفة عدد 1.988 طالباً وطالبة وذلك خلال المحطتين 18 و19 ضمن برنامجها التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها".

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان، أن الحملة مستمرة بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، مؤكداً أن العمل جار لتنفيذ كامل الخطة بحيث تشمل جميع أبناء الأشقاء السوريين في الأردن.

وأبان أن الحملة الوطنية السعودية تستهدف من خلال هذا المشروع التعليمي استكمال ما خصص لأبناء لأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن والبالغ 150 ألف طالب وطالبة بالتعاون والتشارك مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي.

وأكد د. السمحان أن العمل الإنساني الذي تقدمه الحملة الوطنية السعودية يشمل جميع المحاور الإغاثية التي تصب في مصلحة الشقيق السوري وتلبي احتياجه الفعلي من المواد الإغاثية وذلك للتخفيف من المعاناة التي يمرون بها وتوفير حياة كريمة لهم، امتثالاً للواجب الديني والإنساني.