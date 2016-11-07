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نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 8 متهمين بقضية "خلية شقة الهرم" 15 يومًا

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نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 8 متهمين بقضية "خلية شقة الهرم" 15 يومًا نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 8 متهمين بقضية "خلية شقة الهرم" 15 يومًا

>كتب محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم"  15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين تنفيذاً لأمر نيابة أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار المتهمين لانضمامهم للخلية الإرهابية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، وذلك بعدما وردت أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الأمنية، ومن خلال اعترافات المتهمين المحبوسين فى التحقيقات.


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