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دائرة متخصصة في محاكم دبي لقضايا التعويض عن الأخطاء

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أنشئت دائرة تخصصية جزئية وكلية لقضايا التعويضات عن الأخطاء الطبية في المحكمة المدنية في دبي، بموجب قرار صادر من رئيس المحكمة المدنية المستشار أحمد إبراهيم سيف، تحقيقاً لمستهدفات الدائرة للارتقاء بالعمل القضائي من خلال تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، مع تقديم خدمة قضائية ميسرة للأطراف، وتعزير الثقة بالنظام القضائي.

وأكد المستشار أحمد إبراهيم سيف، رئيس المحكمة المدنية، أهمية دور الدوائر القضائية المتخصصة للارتقاء بالعمل القضائي وتسريع البت في القضايا وإصدار الأحكام، مشيراً إلى أن قرار إنشاء هذه الدائرة يسهم في رفع كفاءة السلك القضائي في منهجية حل القضايا التخصصية، ويعطى دعماً وحماية لتوجه الإمارة نحو إبراز مكانتها الطبية وتعزيز الثقة فيها.

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