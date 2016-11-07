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بالصور: دنيا سمير غانم متهمة بسرقة فستان بمليون جنية

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الأحد 06-11-2016 19:48

لم تعد الموضة حكراً على نجمات الفن والمجتمع، ولهذا باتت سرقات تصميمات بيوت الأزياء مكشوفة جداً ومن السهل تعقبها، وهو ما حدث مع النجمة دنيا سمير غانم، التي تصدرت التريند المحلي لموقع تويتر بكلمة "فضيحة" متبوعة بسرقة تصميم فستان حفل زفاف شقيقتها إيمي، من بيت الأزياء الشهير Ralph & Russo ويدفع الثمن معها المصمم هاني البحيري، الذي رضخ لضغوط دنيا فدفع الكثير من سمعته.

القصة كما رواها البحيري دفاعاً عن نفسه، هي أن "دنيا شاهدت الفستان الأصلي واغرمت به، ولكن أرسلت طلب شرائه متأخراً مع الزيادة الرهيبة لسعر الصرف بمصر، وجاء الرد أن الثمن الشامل للفستان يتجاوز 60 ألف يورو وهو ما يعادل مليون جنيه مصري تقريباً، فكان البديل أن تلجأ لي وأن ننفذ نسخة مشابهة بأقل من 24 ساعة فقط".

هاني الذي تعرض العام الماضي لأزمة مماثلة مع الفنانة ليلى علوي، أكد أنه كمصمم أزياء محترف أصر على إدخال تعديلات على الفستان حتى لا يتهم بسرقته، وأن التعديلات شملت فتحة الجنب ومساحة الصدر المكشوفة والخامات المستخدمة بالفستان.

دنيا سمير غانم امتنعت تماماً عن التعقيب، ولا يزال الكل ينتظر ردها، ولكن يبقى السؤال هل تدفعين مليون جنيه مقابل فستان يمكن صناعته محلياً بأقل من عشر هذا الثمن؟!!

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سيدتي