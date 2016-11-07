بالفيديو.. ريم البارودي: إبن زينة نسخة "طبق الأصل" عن أحمد عز

جددت الفنانة ريم البارودي دعمها لزميلتها الفنانة زينة، وكشفت للمرة الأولى عن ملامح طفليها، مؤكدة أن أحدهما "نسخة طبق الأصل" عن والدهما الفنان أحمد عز الذي ينكر أبوتهما، وقالت بحلقة الأمس من برنامج "المتوحشة" إن موقفها العنيف ضد عز، سببه أنه رجل ظالم!!

ريم أطلت مع الاعلامية سالي عبد السلام بالحلقة الخامسة من برنامج "المتوحشة" المخصصة لمناقشة قضية الزوجة الثانية، وأثناء تعليقها على صور عدد من النجوم، توقفت أمام صورة عز بكلمة واحدة "ما بحبوش"، وأضافت: "لأنه ظالم وهذا رأيي".

أضافت: "أنا اشتغلت مع زينة وخرجت من المسلسل صديقة لها، لأنها تمسكت بوجودي ضمن فريق العمل، وقبل التعامل الشخصي كانت القضية مثارة وكوني بنت فمن الضروري أن أتعاطف معها وأقف بصفها، وطلبت وقتها من عز أن يتقدم لاجراء تحليل البصمة الوراثية لنعرف من الصادق ومن الكذاب، وكان هدفي مصلحة الأطفال لأنني شاهدتهم وتعلقت بهم وكل مرة اراهم يزداد عدم حبي لاحمد عز أكثر، خاصة وان هناك طفل منهما نسخة طبق الأصل من والده وهذا يؤلمني جداً!!".

ما قالته ريم البارودي يبدو مؤثراً جداً ولكن التعليقات توقفت أمام تشابه طفل واحد مع والده، علما بأن الطفل الثاني "توأمه" والمفترض أنه يكون الإثنين نسخة متطابقة.

شاهد تصريحات ريم البارودي عن توأم أحمد عز

