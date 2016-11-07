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أول صورة لإيمي غانم في الصباحية .. ورسالة وحيدة من حسن الرداد‎

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الأحد 06-11-2016 20:55

لم تلتزم الفنانة الشابة إيمي سمير غانم بالتقاليد المعتادة في بعدم خروج العروس من غرفتها يوم الصباحية، وحرصت على الظهور لتلقي التهاني مع زوجها الفنان حسن الرداد، وتولت مجموعات فانز إيمي نشر الصورة، بينما كسر حسن الرداد حاجز الصمت أخيراً وأرسل رسالة شكر وحيدة لامرأة مجهولة.

إيمي ظهرت بالصورة بالملابس الكاجوال مع جاكيت لمقاومة موجة الصقيع التي تجتاح السواحل المصرية الآن، مع زجاجة مياه معدنية صغيرة، وبجوارها الرداد ، وفي الصورة الأصلية يبدو واضحاً أحد معاوني الزوجين، ولكن تم حذفه من الصورة عند تداولها بدون إبداء أسباب.

الرداد الذي صمت منذ اطلاق تدوينته الغامضة يوم 31 أكتوبر، عاد للتواصل عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك يوم "الصباحية" وأرسل رسالة شكر وحيدة لامرأة مجهولة، وهي السيدة مارلي فكري صاحبة الشركة المنظمة لحفل الزفاف ونشر بصحبة الرسالة صورة تجمعه مع العروس والسيدة مارلي.

يذكر أن المعتاد أن يوجه العريس الشكر لكل من تكبد عناء حضور حفل زفافه والمجاملة، كما يسمح له أحياناً بنشر الصورة الأقرب لقلبه من داخل حفل الزفاف، ولكن الرداد إختار ان يجامل سيدة واحدة فقط من بين كل الحضور.

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سيدتي

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