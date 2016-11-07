أبو بكر سالم يدخل العناية المركزة في الرياض‏‫

أكد أحمد أبو بكر نجل الفنان القدير أبو بكر سالم أن الحالة الصحية لوالده انتكست، وأدخل على أثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقال في اتصال هاتفي بـ"سيِّدتي": بعد عودتنا من الرحلة العلاجية في ألمانيا، استقبل والدي عدداً من الزوار والأصدقاء، وبحسب كلام الأطباء، فإن مناعته ضعيفة، مما انعكس سلباً على وضعه الصحي".

وتابع: "أدخلناه المستشفى، ووضعه الأطباء في العناية الفائقة، وشددوا على بقائه لديهم حتى يطمئنوا على صحته".

يذكر أن الفنان أبو بكر سالم عاد إلى العاصمة الرياض بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا وفترة نقاهة تحسن فيها وضعه الصحي من المتاعب التي عانى منها في السنوات الأخيرة.