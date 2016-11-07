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ديبيكا بادوكون تمثّل الهند في حفل توزيع جوائز الـ MTV الأوروبية

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الأحد 06-11-2016 20:21

ستشارك نجمة بوليوود الشهيرة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone مساء اليوم 6 نوفمبر، في حفل توزيع جوائز الـ MTV الموسيقية بنسختها الأوروبية (MTV EMA 2016)، لتمثل بلدها في السهرة التي تستضيفها مدينة روتردام الهولندية، ويحضرها أهم وأبرز نجوم العالم.

بادوكون، البالغة من العمر 30 عاماً، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العظيم، وقالت في حديث لموقع DNA: "أصبت بالصدمة عندما تلقيت الدعوة.. إنه لطف منهم أن يدعونني.. كبرت وأنا أشاهد حفلات الـ MTV، لكن لم أتوقع يوماً أن أسير على سجادتهم الحمراء، أن أنافس على جائزة من جوائز هذا الحدث الموسيقي العالمي.. إنها فعلاً خطوة للأمام إلى العالمية".

وأضافت ديبيكا: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بمثل هذا الحدث، لذلك لا أعرف ما يمكن توقعه. أنا ذاهبة الى هناك للإستمتاع فقط.. ستكون أمسية ممتعة وساحرة وأريد فقط أن أعيشها".

وحسب موقع indianexpress، ستحضر ديبيكا بادوكون الحفل بمفردها، وستتألق بفستان من تصميم Shaleena Nathani.

يشار الى أن الحفل سينطلق اليوم في هولندا، وسيشهد منافسة أهم النجوم على مختلف الجوائز الفنية العالمية.

 

تابعوا "سيدتي نت" لمعرفة تفاصيل الحفل ومجرياته بانتظار لائحة الفائزين

 

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