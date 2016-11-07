بالفيديو.. الأمير تشارلز يرقص بالسيف في سلطنة عمان

قام الأمير البريطاني تشارلز Charles، ولي عهد المملكة المتحدة، بزيارة لسلطنة عمان إستمرت ثلاثة أيام، انتهت اليوم الأحد، وكانت بصحبته زوجته Camilla دوقة كورنول، وعدد من المستشارين والمسؤولين البريطانيين.

والتقى تشارلز مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني/نوفمبر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وأجرى مباحثات معه حول أوجه التعاون القائم بين البلدين. كما زار مع زوجته المتحف الوطني العماني، الذي دشن قبل عام، والذي يتضمن العديد من مفردات التراث والمقتنيات العمانية.

وتوجه الأمير أيضاً خلال الزيارة إلى ولاية الحمراء بالمحافظة الداخلية، حيث تعرف على الطقوس التقليدية للحياة في سلطنة عمان والفنون الشعبية ممثلة في فن الرزحة.

ولفتت صورة للأمير تشارلز وهو يمسك بالسيف محاولاً الرقص به،أنظار العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي كما تناقلتها المواقع الإخبارية، وهي تعيد إلى الذاكرة صورة بالمشهد نفسه للأمير هاري في زيارة قام بها إلى السلطنة قبل عامين في الشهر نفسه، حيث رقص بالسيف في مدينة نزوى الواقعة بالمحافظة الداخلية من السلطنة.

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