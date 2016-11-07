أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. الأمير تشارلز يرقص بالسيف في سلطنة عمان

Google+ Print

الإثنين 07-11-2016 00:18

قام الأمير البريطاني تشارلز Charles، ولي عهد المملكة المتحدة، بزيارة لسلطنة عمان إستمرت ثلاثة أيام، انتهت اليوم الأحد، وكانت بصحبته زوجته Camilla دوقة كورنول، وعدد من المستشارين والمسؤولين البريطانيين.

والتقى تشارلز مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني/نوفمبر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وأجرى مباحثات معه حول أوجه التعاون القائم بين البلدين. كما زار مع زوجته المتحف الوطني العماني، الذي دشن قبل عام، والذي يتضمن العديد من مفردات التراث والمقتنيات العمانية.

وتوجه الأمير أيضاً خلال الزيارة إلى ولاية الحمراء بالمحافظة الداخلية، حيث تعرف على الطقوس التقليدية للحياة في سلطنة عمان والفنون الشعبية ممثلة في فن الرزحة.

ولفتت صورة للأمير تشارلز وهو يمسك بالسيف محاولاً الرقص به،أنظار العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي كما تناقلتها المواقع ، وهي تعيد إلى الذاكرة صورة بالمشهد نفسه للأمير هاري في زيارة قام بها إلى السلطنة قبل عامين في الشهر نفسه، حيث رقص بالسيف في مدينة نزوى الواقعة بالمحافظة الداخلية من السلطنة.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

بالفيديو.. جمهور موناكو يهتف لدورتموند بعد واقعة التفجير

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل