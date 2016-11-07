"ملكة الـ MTV EMA 2016" تصل إلى السجادة الحمراء.. من هي؟

الملايين حول العالم ينتظرون اليوم نتائج المنافسة على جوائز الـ MTV بنسختها الأوروبية. الحفل الذي تصدرت النجمة العالمية بيونسيه ترشيحاته بـ 5 جوائز، سينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، وكالعادة قبل كل حدث فني بهذه الضخامة، يطل النجوم على السجادة الحمراء لاستعراض أناقتهم أمام الصحفيين والحضور.

الآن وفي هذه الأثناء، بدأ نجوم الحفل بالتوافد على سجادة MTV الحمراء، في مدينة روتردام الهولندية. وقد نشرت صفحة الـ MTV EMA 2016 الرسمية على تويتر، صورة لمقدمة الحفل الممثلة الأمريكية Bebe Rexha لحظة وصولها، وعلقت عليها بالقول: "وصلت الملكة"، بالإضاقة إلى صورة أخرى للـ DJ والمنتج مارتن غاريكس Martin Garrix.

كما نشرت الصفحة صورة تجمع نجوم فرقة DNCE الموسيقية، المؤلفة من Joe Jonas، Jack Lawless، Cole Whittle، و JinJoo Lee.

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